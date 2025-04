Vader Sven weet maar al te goed wat het grote probleem van Thibau Nys in Waalse Pijl wordt

Ja vandaag is het dag voor Thibau Nys. In het kamp van de renner is men enorm benieuwd wat hij kan laten zien in de Waalse Pijl.

Het is een understatement dat de Waalse Pijl met stip in de agenda van Thibau Nys aangeduid staat. Zelf verwacht hij er heel veel van, maar dat geldt ook bij Lidl-Trek en vader Sven Nys. De Waalse Pijl is de ideale koers voor Nys om zich als jonge renner te meten met de grote namen van het huidige wielrennen. Vader Sven Nys is enorm benieuwd wat zijn zoon bij zijn debuut kan betekenen. “Ik weet dat hij heel snel de Muur van Hoei kan oprijden”, zegt vader Nys bij Sporza. “Maar het lijkt me te hoog gegrepen dat hij nu al de koers naar zijn hand kan zetten.” Zijn tegenstanders weten heel goed wat het gevaar is en zullen proberen om dat te neutraliseren. “Uiteraard weet de concurrentie dat het tempo de lucht in moet om hem op voorhand te vermoeien. Want hem naar de voet brengen, is problemen veroorzaken.” De cijfers tonen dat Nys meer dan voldoende kwaliteit heeft om iets speciaals neer te zetten. “Maar er gaat ook een hele wedstrijd aan vooraf. Dus het wordt de vraag of hij dat tikkeltje extra dan nog heeft.”