Belgen genekt door exact hetzelfde: "Thibau Nys zag eruit alsof hij op de Noordpool woonde, Remco Evenepoel zakte erdoor"

De grote Belgische hoop in de Waalse Pijl lag bij Thibau Nys en Remco Evenepoel. Zij finishten beiden achteraan in de top 10 omdat ze last hadden van de combinatie van regen en koude.

Die zware omstandigheden hebben ook indruk gemaakt op Thijs Zonneveld, blijkt in de podcast In De Waaier. "Ik had echt te doen met sommige gasten, hoor. Heb je Thibau Nys naar de auto zien gaan? Die ging even naar de auto. Hij ging een bidon hete thee halen, of weet ik veel wat, en zat in zijn eentje van Lidl-Trek nog in die groep. Hij kwam aan bij de auto en zat zo erg te bibberen en te klappertanden."

Iedereen die zoiets ziet zou met hem meeleven. "Zijn hand zag eruit alsof hij op de Noordpool woonde en net de koelkast had open gedaan. Hij was helemaal aan het bibberen en zei ook iets in de trend van: "Ik heb het zo koud". Ik denk dat je dat echt niet moet onderschatten. Ik kan over dit deel van de koers zelf meepraten, want ik was altijd ook heel slecht in de koude."

Evenepoel verkleumd in laatste ronde

Zelfs één van de beste wielrenners ter wereld had er mee te kampen. "Remco Evenepoel gaf aan dat hij te vroeg zijn regenvest uittrok en raakte nog verkleumd in het laatste rondje. Hij gaf dat als verklaring voor zijn laatste keer Muur van Hoei, waar hij er echt een beetje doorheen zakte." Evenepoel bestempelde dat als de grootste fout die hij maakte.

Is het een redenering die steek houdt of is het zoeken naar een verklaring voor een minder goed resultaat? "Ik snap wat ie zegt. Als het echt koud wordt, verlies je toch wel iets van coördinatie en doorbloeding in je spieren, waardoor je minder vermogen kunt produceren." Dat was er dus ook wel aan te merken. Evenepoel besefte al snel tijdens die laatste passage dat de winst er niet in zat.

Tevergeefse poging om Pogacar te volgen

"Hij heeft geprobeerd om Pogacar te volgen. Dat lukte niet en daarna zakte ie steeds verder naar achter", stelt Zonneveld vast.