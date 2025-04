Luik-Bastenaken-Luik zal één ding over Pogacar en UAE Team Emirates duidelijk maken

De renners zijn bezig aan Luik-Bastenaken-Luik. Tadej Pogacar is de grote topfavoriet om deze klassieker op zijn naam te schrijven.

In de Amstel Gold Race was het opvallend dat Remco Evenepoel met de hulp van Mattias Skjelmose erin slaagde om Tadej Pogacar terug te halen.

Het is uitkijken of dat zijn manier van koersen ook vandaag in Luik-Bastenaken-Luik zal beïnvloeden. Jan Bakelants is alvast enorm benieuwd, omdat dit veel duidelijk maakt over de relatie en verhouding binnen UAE Team Emirates.

“Als hij niet aanvalt op La Redoute, is dat een bewijs dat Mauro Gianetti en Matxin Fernandez, zijn sportieve bazen, nog altijd invloed hebben op hem - want zij zullen het zeker verstandiger vinden om wat voorzichtig te zijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Maar het kan ook anders lopen. “Valt hij wel aan, dan is dat voor mij een teken dat Pogacar baas is in die ploeg en dat hij doet waar hij zelf zin in heeft. Ik ben benieuwd.”