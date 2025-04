Remco Evenepoel heeft heel goed nieuws voor fans die naar Tour de France trekken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel rijdt vandaag Luik-Bastenaken-Luik. Het wordt opnieuw een goede waardemeter voor zijn vormpeil, al voelt onze landgenoot zelf maar al te goed hoe het gaat.

In 2022 en 2023 won Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik. De koers is hem op het lijf geschreven, maar dat geldt ook voor Tadej Pogacar.

Toch biedt Luik-Bastenaken-Luik mogelijkheden om Pogacar te kloppen, al waren die er duidelijk ook in de Amstel Gold Race, zo vertelt Evenepoel zegf.

“En op een supergoede dag moet het ook wel kunnen in de Ronde van Lombardije. Dat zijn de drie koersen die mij het beste liggen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De voorbije twee weken sinds zijn comeback in de Brabantse Pijl zorgen voor heel veel vertrouwen in het kamp van onze landgenoot.

“Mijn comeback nu was alleszins al beter dan die van vorig jaar in de Dauphiné na mijn val in de Ronde van het Baskenland. Als ik hierop kan verderbouwen, zal ik de Tour alvast met een betere vorm starten dan vorig jaar”, besluit Evenepoel.