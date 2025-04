Thibau Nys onthult zijn plannen: de volgende koers komt er al snel weer aan en de ambities zijn dan ook glashelder

Mogelijk is Thibau Nys nog aan het nagieten van een eerste geslaagde campagne in de Ardennen. De volgende koers komt er al snel weer aan: een nieuwe kans om voor winst te gaan.

Na zijn twaalfde plek in de Amstel, achtste plek in de Waalse Pijl en vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik kondigt Thibau Nys aan wat nu nog de plannen zijn en wat er op zijn programma staat. "Ik rijd donderdag nog Eschborn-Frankfurt", bevestigt hij. "Daarna neem ik een paar daagjes rust en dan vertrek ik op hoogtestage naar de Sierra Nevada."

De focus lag nu uiteraard op al die prachtige klassiekers, maar het is niet zo dat Eschborn-Frankfurt weinig voorstelt. "Dat is ook een mooie wedstrijd uit de WorldTour", beseft ploegleider Maxime Monfort. "Of het een kans is voor hem om te winnen? Ja, ja, hij gaat niet naar daar om de zevende man uit de ploeg te zijn. Dat is zeker zo."

Monfort hoopvol over kansen van Nys

Thibau Nys zal dus met veel ambitie aan de start verschijnen van de Duitse eendagskoers. Die ambitie is om voor de overwinning te gaan. "Hij is in goede vorm. De wedstrijd gaat pas vier dagen na Luik-Bastenaken-Luik door en hij zal dus met goede benen van start gaan", blikt Monfort hoopvol vooruit naar de koers die ook wel eens de Radklassiker genoemd wordt.

Teammanager Luca Guercilena noemt die koers niet specifiek, maar het is wel duidelijk dat ze bij Lidl-Trek hopen dat Thibau Nys gauw nog eens het zegegebaar kan maken. "Hij heeft nog veel kansen om de komende maanden koersen te winnen", is de Italiaan eveneens optimistisch gestemd over het volgende deel van het seizoen.

Thibau Nys op zoek naar tweede zege

Als Nys donderdag Eschborn-Frankfurt zou winnen, dan zou het zijn tweede zege in dit wegseizoen zijn. Nys was ook al de beste in de GP Miguel Indurain.