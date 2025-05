Thibau Nys legt uit wat hij fout deed in Frankfurt waardoor hij pas 35ste was

Eschborn-Frankfurt werd geen succes voor Thibau Nys. Op meer dan 5 minuten van de winnaar eindigde hij op de 35ste plaats.

Thibau Nys werd voor de start van de Eschborn-Frankfurt tot de topfavoriet voor deze koers uitgeroepen, maar dat draaide eventjes anders uit voor onze landgenoot.

“Ik kon niet goed afzien op die klim (Feldberg red.). Ik had het gevoel dat ik mijzelf niet echt over de limiet kon duwen, wat me in Luik dan juist heel goed lukte”, vertelt hij aan Indeleiderstrui.

“En ik maakte een fout door niet op de top zelf te springen, in de hoop dat we daarna met de groep terug konden aansluiten. Het was boven maar een seconde of tien verschil, dus ik gokte erop dat we het gewoon dicht zouden rijden in de afdaling.”

Maar dat gat werd alleen maar groter. Nys voelde dat het beter werd, maar benen om te winnen had hij naar eigen zeggen niet, terwijl hij wel het sprintje van de achtervolgende groep won.

“Ik had gewoon een heel moeilijk moment op die klim en zag het héél even niet positief in. We hadden Albert (Withen Philipsen, die zesde werd, red.) van voren en ik voelde mijzelf niet zelfzeker genoeg om te zeggen: come on mannen, rijden voor mij.”

Toch ziet Nys het wel degelijk als een gemiste kans. De warmte speelde hem niet echt parten. Nu neemt hij eventjes vrijaf om te recupereren.