Tom Boonen weerlegt straffe uitspraak over Thibau Nys, maar zegt waar hij wel zal scoren

Thibau Nys heeft een heel sterk voorjaar op de weg gekoerst. Het is enorm uitkijken naar wat de toekomst hem zal brengen.

Thibau Nys reed dit voorjaar enkele klassiekers en liet zich daar meteen opmerken. Zo werd hij twaalfde in de Amstel, achtste in de Waalse Pijl en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik.

Het verleidde bondscoach Serge Pauwels zelfs tot een uitspraak dat Nys op termijn alle Monumenten kan winnen, zelfs in Sanremo en Lombardije.

Tom Boonen is een pak voorzichtiger daaromtrent. “Er is nog een groot verschil tussen in de top 5 eindigen en dominant genoeg zijn om te winnen”, vertelt hij bij Sporza.

“Ik denk dat Nys een mooie toekomst tegemoet gaat. Maar om alle Monumenten te winnen in het huidige rennersveld, zal hij toch wel straf uit de hoek moeten komen.”

Boonen ziet echter veel mogelijkheden voor ons land en dat zou deze zomer al wel eens meteen prijs kunnen zijn in zijn eerste deelname aan de Tour de France.

“Nys is het type renner dat van de nervositeit in de Tour gebruik zal maken om een etappe te winnen. Ik geloof er heel sterk in dat hij in zijn eerste Tour direct zal scoren.”