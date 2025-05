Evenepoel wijst schuldige aan waardoor Lecerf dubbelslag mist in Romandië

Soudal-QuickStep was heel goed bezig, donderdag in Romandië. Het slaagde er echter net niet in om de dubbelslag te pakken.

Soudal-QuickStep had met Junior Lecerf een mannetje mee voorin in de tweede etappe van de Ronde van Romandië. Hij greep echter net naast de ritzege en de leiderstrui. Remco Evenepoel probeerde eerst zijn ding te doen, in de afdaling van de Chaumont. “Daar ging ik voluit”, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws. Maar hij werd heel goed in het oog gehouden door enkele ploegen. “Dat gebrek aan vrijheid had ik wel verwacht. Dus trokken we een andere kaart.” Die andere kaart was Junior Lecerf. “Tof dat Junior eens voor de zege kon rijden. Ik adviseerde hem nog wat via de 'radio', zei hem dat hij goed moest blijven eten en drinken en gaf hem raad voor de sprint.” Maar daar liet hij zich in de luren leggen. “Helaas maakte vooral de andere Belg (Van Eetvelt, red.) de fout om Fortunato te laten vertrekken. Zo liet ook hij ritwinst schieten”, besluit Evenepoel. Lecerf staat nu tweede in de rangschikking, op 5 seconden van de leider. Evenepoel staat op de zesde plek, op 52 seconden. Het valt af te wachten wat zaterdag en zondag brengen, met de koninginnenrit en een afsluitende tijdrit.