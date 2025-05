In alle stilte gepasseerd: Matthew Brennan krijgt inzinking, maar ploegleider stelt meteen nieuw doel

Soudal-QuickStep was het grote gespreksonderwerp, donderdag in Romandië. Dat Matthew Brennan zijn leiderstrui kwijtspeelde, was haast niet te horen.

Matthew Brennan won de eerste etappe in de Ronde van Romandië. De superlatieven werden bovengehaald voor het wonderkind van Visma Lease a Bike.

Hij verbaasde dit seizoen al vriend en vijand met enkele knappe overwinningen, maar donderdag was het duidelijk wat minder. Brennan werd al heel vroeg gelost.

“Het is zeker geen schande dat hij als jonge renner de splitsing net miste”, zegt ploegleider Maarten Wynants over Brennan. “Zeker met het sterke deelnemersveld hier in Zwitserland. Er werd ontzettend hard gekoerst.”

“Al snel werd duidelijk dat we niet opnieuw met Matthew konden sprinten. Eerst hebben we hem nog proberen terug te brengen door goed werk van Julien en Menno, maar toen we zagen dat de kans op een etappezege uitgesloten was, besloten we om krachten te sparen.”

Vandaag zouden er normaal meer kansen moeten zijn voor Brennan. Een sprint is zeker niet uitgesloten. “Dat wordt nog een hele uitdaging. De Col du Mollendruz is nog een flinke klim vlak voor de finish. We gaan er weer voor.”