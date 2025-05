Intermarché-Wanty verlengt contract van Belg met twee jaar: "Toekomst in Milaan-Sanremo"

Intermarché-Wanty heeft het contract van Vito Braet met twee seizoenen verlengd. Dat laat de ploeg zelf weten in een officiële mededeling.

Vito Braet rijdt sinds 2024 voor Intermarché-Wanty. Hij kwam toen over van Team Flanders-Baloise. De West-Vlaming behaalde enkele mooie ereplaatsen.

Hij speelt ook een belangrijke rol in de sprinttrein van Biniam Girmay en Gerben Thijssen. “Mijn verlenging bij Intermarché-Wanty was een logische keuze”, zegt Braet in een mededeling.

“De werking van de ploeg geeft me veel vertrouwen. Het performance-plan bijvoorbeeld, waarmee we strategisch pieken naar belangrijke periodes. Met mijn trainer Adriaan Helmantel hebben we opgebouwd richting de Vlaamse klassiekers en dat heeft goed uitgepakt.”

Braet mag geregeld ook voor eigen rekening rijden en het totale plaatje spreekt hem aan. Ook Performance Manager Aike Visbeek is tevreden met de contractverlenging.

“Vito Braet heeft dit voorjaar bevestigd dat hij zijn progressie van vorig seizoen naadloos verderzet, wat direct voortvloeit uit zijn nauwgezette opvolging van de trainingsplannen en strategie van ons performance team. Zijn teamgeest in combinatie met de capaciteit om resultaten te behalen maakt van hem een belangrijke schakel.”

Hij ziet een mooie toekomst voor onze landgenoot weggelegd. “Het Vlaamse voorjaar zal voor hem de komende jaren het hoofddoel blijven, al heeft hij vorig jaar met zijn ereplaatsen in de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl laten zien dat hij in lastigere koersen ook ver kan komen. We zien dan ook een toekomstige rol voor hem weggelegd in koersen als Milaan-Sanremo.”