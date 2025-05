Weekend van de waarheid voor Remco Evenepoel: wat mogen we van hem verwachten in Romandië?

Vandaag staat de koninginnenrit van de Ronde van Romandië op de agenda. Het is uitkijken wat Remco Evenepoel zal doen.

Het aantal hoogtemeters en de aankomst op hoogte maakt van de koninginnenrit in de Ronde van Romandië een koers om naar uit te kijken.

Remco Evenepoel weet maar al te goed aan wat hij mag verwachten qua parcours, maar het is vooral uitkijken hoe de koers zelf zal verlopen.

“Ik ben alvast benieuwd welk team het initiatief zal nemen om van bij het begin tempo te maken, want ik heb nog niet het gevoel dat hier supersterke klimtreinen aanwezig zijn”, vertelt hij bij Sporza.

“Vrijdag waren de meeste ploegen maar met drie of vier renners over. Wij schoten misschien zelfs met de meeste pionnen over.”

Zelf weet hij ook, na weinig koersritme, niet hoe het voor hem zal lopen op een dergelijk parcours. “Ik ga het gewoon op mij laten afkomen en dan zie ik wel wat er kan”, gaat hij verder.

Hoe dan ook ligt de focus vooral op de tijdrit van zondag. “Momenteel doen we ons best en elke dag loopt behoorlijk goed. We moeten er dus gewoon op vertrouwen dat we een resultaat kunnen rijden – en liefst ook wat tijd winnen. Maar als dat niet lukt, proberen we de schade te beperken met het oog op zondag.”