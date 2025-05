Belgische ex-winnaar Dwars door Vlaanderen moest te snel stoppen: "Veel hartzeer"

De carrière van Jelle Wallays mag zeker niet onderschat worden. Hij heeft in zijn loopbaan heel wat mooie koersen weten te winnen. Toch kwam er in 2023 een einde aan, want hij vond geen nieuwe ploeg.

Voor Jelle Wallays is het nog steeds pijnlijk dat hij voor 2024 (en 2025) geen nieuwe ploeg meer heeft gevonden, want hij was en is op en top prof en wilde zeker nog een paar jaar langer rijden.

Te vroeg moeten stoppen

De Belg is ondertussen 35 en reed in zijn carrière voor Topsport Vlaanderen, Lotto Soudal en Cofidis. Daar kwam er in 2023 een einde aan zijn verbintenis en contract. Hij won twee keer Parijs-Tours, een etappe in de Ronde van Spanje en Dwars door Vlaanderen.

“Ik ben niet met de volle goesting gestopt. Ik kreeg gewoon geen kans meer, door de evolutie in het wielrennen. Ik heb het aanvaard en ben klaar voor nieuwe uitdagingen”, aldus Wallays in Vive le Vélo – Leve de Ronde!

Goesting was er nog

“De goesting was er nog, ik ging door weer en wind gaan trainen. Het deed veel hartzeer en heeft me veel pijn gedaan, maar daarna ben ik gaan schakelen. Vorig jaar ben ik triatlons gaan doen.”

“Ik was vooral op zoek naar een ploeg om er helper te zijn. Ik had veel voldoening van iemand uit de wind zetten. De laatste jaren deed ik dat voor Zingle bij Cofidis, het was spijtig dat ik het niet meer kon verderzetten.”