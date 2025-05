Primoz Roglic is topfavoriet voor Giro, maar komt met heel ontnuchterende uitspraak

Vrijdag gaat de Giro d'Italia van start. Eén van de grote kanshebbers op de eindzege is Primoz Roglic, maar die doet enkele opvallende uitspraken.

Primoz Roglic wordt naar voren geschoven als één van de mogelijke eindwinnaars van deze editie van de Giro d’Italia, maar zelf doet het hem blijkbaar niet zo veel.

“Ik bekijk per dag wat ik moet doen en wat er nodig is. Maar als je naar de profielen kijkt, zie je duidelijk een hele zware derde week”, zegt Primoz Roglic aan Cycling Pro Net.

Hij mag dan wel topfavoriet zijn voor de eindzege, Roglic geeft grif toe dat hij eigenlijk geen enkele etappe verkend heeft, ook niet op de plekken waar hij het verschil kan maken. Ontnuchterend toch.

Of hij de grote topfavoriet is, laat hij geheel in het midden. “We starten allemaal terug van nul, we hebben 21 dagen om te bewijzen wie de beste zal zijn.”

“De Giro begint met de eerste dag en daarna is er op dag twee een tijdrit, zodat we allemaal onze eigen tijd krijgen. Normaal gesproken is het parcours vervolgens zwaar en eerlijk genoeg om een winnaar aan te wijzen die de overwinning verdient”, aldus Roglic.