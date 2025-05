Van Aert maakt goede kans, maar heeft met één nadeel af te rekenen: Bruyneel zegt of Wout zaterdagavond in het roze staat

We hebben Wout van Aert vorig jaar al in het rood gezien in de Vuelta. De roze trui zou hem ongetwijfeld ook niet misstaan.

Van Aert kon 'm net niet grijpen in de eerste etappe van de Giro. In de podcast The Move benadert Johan Bruyneel de prestatie van Van Aert in Tirana vooral positief. "Hij kwam terug uit de achtergrond. Het was geen fotofinish, maar hij ging tenminste de sprint aan tegen Pedersen. Zijn tweede plaats is een goede zaak voor zijn moreel."

Van Aert kan hierop dus voortbouwen. "Ik denk dat hij geen honderd procent is. Dat konden we zien op het laatste klimmetje. Hij verloor een aantal plaatsen en werd bijna gelost. Normaal gezien zou iemand als Van Aert op zijn minst in eenzelfde positie als Mads Pedersen blijven. Dat kon hij niet, maar hij werd niet gelost. Dat is veelbelovend voor de volgende ritten, want normaal wordt Van Aert steeds beter in een grote ronde."

Bruyneel tipt verrassende winnaar in tijdrit

Ondanks dat gegeven voorspelt Bruyneel geen overwinning van Van Aert in de individuele tijdrit van vandaag. Opvallend. "Ik denk dat Tarling de favoriet is, maar ik ga voor Vacek. Hij reed vorig jaar een sterke tijdrit in de Vuelta. Hij is in geweldige vorm. Hij oogde goed op de klimmetjes en deed een uitstekende lead-out voor Pedersen."

Naast de strijd om de ritzege is er uiteraard ook nog de strijd om de roze trui. "Ik denk dat Wout van Aert een goede kans maakt. Hij staat wel slechts zes seconden voor op de andere favorieten. Zijn grote rivalen voor het roze zijn Ayuso en Roglic." Het nadeel voor Van Aert is dus dat de klassementsmannen meteen paraat moeten zijn en de verschillen nog klein zijn.

Hoge verwachtingen van Roglic en Ayuso

"Zij zullen een sterke tijdrit rijden. Het zou zelfs kunnen dat één van hen de tijdrit wint." Ondanks dat Van Aert dus wel een kanshebber op het roze is, kiest Bruyneel voor iemand anders. "Op basis van wat ik op de eerste dag gezien heb, denk ik dat Primoz Roglic in het roze zal staan."