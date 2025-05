"Dat vind ik triestig": gevolgen voor het gezin van Wout van Aert bijzonder groot na start Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft zijn openingsweekend helemaal gemist in de Giro d'Italia. Het is uitkijken of hij in de komende 2,5 weken nog wat kan betekenen.

Bij Visma Lease a Bike hadden ze het openingsweekend van de Giro helemaal anders voorgesteld. Het begon nog goed met een tweede plaats voor Wout van Aert in de openingsetappe, maar daarna zakte onze landgenoot helemaal door het ijs. In de podcast Kop over Kop van Eurosport gingen de analisten op zoek naar de reden voor het feit dat Wout van Aert na de Amstel Gold Race ziek werd. Daarover kwamen ze uiteindelijk uit bij zijn gezin, met de kinderen. “Wielrennen, profwielrenner zijn en heel goed willen zijn in een grote ronde, is helaas slecht te combineren met een gezinsleven”, zegt commentator Jan Hermsen meteen. “We hebben het verhaal van Van Aert gehoord. Goed dat hij het doet, dus goed dat hij met zijn gezin op vakantie wil en daar gaan trainen. Toch loopt het uiteindelijk niet goed af.” Volgens hem zal Van Aert dan ook in de toekomst twee keer nadenken. “Ik zeg niet dat het zorgelijk is, maar hij zal het denk ik volgende keer niet meer gaan doen. Dat vind ik ook wel weer triestig, want de mannen die dit voorjaar gedomineerd hebben, vullen hun leven anders in.”