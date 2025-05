Zo zal Soudal-QuickStep de afwezigheid van Landa in de Tour opvangen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het uitvallen van Mikel Landa is een ramp voor Soudal-QuickStep. De Spanjaard is immers de rechterhand van Remco Evenepoel in de Tour de France.

Mikel Landa kwam zwaar ten val in de openingsetappe van de Giro d’Italia. We zijn al midden mei en nu moet de renner van Soudal-QuickStep vier weken plat liggen om te recupereren. Daarmee gaat heel veel tijd en conditie verloren, waardoor het haast onmogelijk lijkt dat Landa nog op tijd klaar geraakt om Remco Evenepoel bij te staan in de Tour de France. CEO Jurgen Foré bekijkt al hoe dit probleem opgelost kan worden. “Als Mikel de Tour niet kan rijden, is dat jammer, maar we zullen tegen de Tour enkele andere sterke renners recupereren”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Valentin Paret-Peintre is een optie. Hij herstelt van een staartbeenbreuk en toonde volgens Foré bij zijn vorige ploeg dat hij in het hooggebergte iemand als Ben O’Connor kon bijstaan. “Matteo Cattaneo, Ilan Van Wilder, Maximilian Schachmann en Mauri Vansevenant kunnen bergop ook lang mee. Dries Van Gestel zal normaal hersteld zijn van de gebroken pols en elleboog. Hij kan in de Tour de renner zijn om op het vlakke Remco uit de wind te houden”, besluit hij.