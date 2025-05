Zijn verklaring staat haaks op maatregel Lidl-Trek: dit is wat Sven Nys te zeggen heeft over Tour-deelname van Thibau

Sven Nys heeft uiteraard ook een mening over de Tour-deelname van zoon Thibau die er lijkt aan te komen. Daarnaast is het ook de vraag of ze in het kamp-Nys volledig op dezelfde lijn zitten als Lidl-Trek.

Ook bij zijn ploeg ontkennen ze het nog amper: de sterren staan goed voor Thibau Nys om de Tour-selectie te halen. Sinds die geslaagde campagne in de Ardennenklassiekers wordt het in de media eigenlijk als een voldongen feit beschouwt dat Thibau naar de Tour gaat. Zo ver is het nog altijd niet, waarschuwt vader Sven in Het Laatste Nieuws. "Voor de goeie orde: het staat nog niet 100% vast dat Thibau de Ronde van Frankrijk rijdt." Sven wil dat dus even nuanceren, al beseft hij ook wel dat zijn zoon goede papieren heeft om de Tour te halen. "Het is zeker de bedoeling. Maar de allerbelangrijkste koers van het jaar moet je aanvatten met de allerbeste renners", vindt Sven Nys. Geen Pedersen in Tour de France Alleen staat die opvatting wel haaks op een aankondiging die Lidl-Trek eerder dit jaar heeft gedaan. De ploeg neemt Mads Pedersen immers zeker niet mee naar de Tour, terwijl niemand eraan twijfelt dat hij één van de beste renners van Lidl-Trek is. Omdat de ploeg met Jonathan Milan voor de groene trui gaat, zal er geen spoor zijn van Pedersen in de Tourselectie. Het kan voor alle betrokkenen wel positief uitdraaien. Pedersen maakt immers het mooie weer in de Giro en voor Thibau Nys is er nu een plekje vrij voor iemand met zijn profiel. Sven ziet hem inderdaad als één van de beste renners van Lidl-Trek voor wie het mogelijk zou zij om de Tour te rijden. "We gaan ervan uit dat het Thibau lukt om daar op het moment van definitieve selectie bij te horen en zijn toprendement te halen." Goede kans dat Thibau Nys de Tour rijdt "Het ziet er in elk geval heel goed uit", besluit vader Sven. Het is nu duimen dat dit zo blijft tot op het moment dat Lidl-Trek de selectie officieel bekendmaakt.