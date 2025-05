Coach van Jonas Vingegaard zegt hoe het echt gaat met de Deense renner richting Tour

Voor Jonas Vingegaard was 2024 een verschrikkelijk jaar. Hij hoopt dit jaar een veel grotere rol van betekenis te kunnen spelen in het peloton.

De zware crash van Jonas Vingegaard vorig jaar in de Ronde van het Baskenland heeft hem het hele jaar achtervolgd. Hij kwam er niet helemaal fit door aan de start van de Tour, maar legde uiteindelijk wel nog beslag op de tweede plaats.

Dit jaar kwam hij ten val in Parijs-Nice, waarna hij geen enkele wedstrijd meer koerste. Ondertussen is hij met zijn ploeg op stage in de Sierra Nevada om zich volop voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk.

“Als hij in mei met de ploeg op hoogte is in Sierra Nevada, krijgen we hem op een hoog niveau. Dat programma heeft ook gewerkt in 2022 en 2023. Over een paar weken zal hij voor liggen op het schema van vorige seizoenen”, zegt Tim Heemskerk, de coach van Vingegaard, aan Indeleiderstrui.

Dat belooft alvast voor deze zomer. Ook op de foto’s die andere renners vanop stage doorsturen is te zien dat Vingegaard duidelijk goed in zijn vel zit en hopelijk ook met de beste benen ooit aan de start van de Tour komt.

En daar blijft het ook niet bij, want Vingegaard zou dit jaar voor het eerst als profrenner deelnemen aan het WK. Dat wordt dit jaar in Rwanda gereden, op een parcours dat heel geschikt is voor hem als type renner.