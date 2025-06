Jonas Vingegaard heeft twee redenen om te weten dat hij dit jaar sterker zal zijn in de Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard zal dit jaar ongetwijfeld sterk aan de start van de Tour de France komen. De Deen geeft zelf aan hoe het nu met hem gaat.

Vorig jaar viel het voorjaar van Jonas Vingegaard serieus tegen, met een valpartij in de Ronde van het Baskenland die hem zelfs een hele tijd in het ziekenhuis ging.

Hij stoomde zich in extremis nog klaar voor de Tour de France, maar moest dat zonder voorbereidingskoersen doen. Hij werd uiteindelijk tweede in de Ronde van Frankrijk, op ruime achterstand van Tadej Pogacar.

Die tweede plek was onverhoopt, maar dit jaar komt hij op een totaal ander elan aan de start van de Tour. Hij bereidde zich met een stevige hoogtestage op de Sierra Nevada voor op wat deze zomer komen zal.

“Ik heb altijd genoten van dit proces om het hoogst mogelijke niveau te bereiken voor de Tour de France. De Tour is altijd het grote doel, en ik vind het geweldig om hard te werken tijdens het trainingskamp”, vertelt hij aan Eurosport.

Hij weet dat hij beter moet zijn dan twee jaar geleden om te scoren. “Vorig jaar had ik ook al het gevoel dat ik mee kon doen om de overwinning, maar dat was duidelijk niet het geval. Dit jaar voel ik me compleet anders.”

En daar heeft hij duidelijk zijn redenen voor. “Enerzijds hoe mijn lichaam reageert op de training en anderzijds hoe ik over mezelf denk”, maakt de Deen duidelijk.