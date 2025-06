"Ik hoor dat ze vliegen"! Bruyneel geeft de verschillen tussen Pogacar en Vingegaard enerzijds en Evenepoel anderzijds

Johan Bruyneel is het wel gewend om kandidaat-Tourwinnaars bij te staan. Hij weet wat in het kamp van Pogacar, Vingegaard en Evenepoel momenteel gaande is.

Bruyneel beseft dat het uniek is dat ze reeds voor de Tour tegen elkaar zullen koersen en blikt bij TheMove vooruit op de Dauphiné. "De vraag is: zullen ze voluit gaan? Ik denk van wel. Vijftien jaar geleden kon je in twee ritten voluit gaan en je de andere dagen rustig houden. Tegenwoordig is het anders: als je niet top bent in de Dauphiné, is het paniek."

Hij ziet Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard met een andere insteek beginnen dan Remco Evenepoel. "Ik verwacht dat Tadej en Jonas voluit tegen elkaar zullen koersen. Remco zit nog in een opbouwfase. Zijn trainer heeft gezegd dat hij anderhalve kilo lichter staat dan een jaar geleden. We weten dat Remco vorig jaar niet geweldig was in de Dauphiné en daarna nog heel erg verbeterde."

Bruyneel heeft enige informatie

Bruyneel verwacht wel een scherpe Evenepoel in de Dauphiné. "We krijgen niet veel informatie, we zien enkel kleine hints. Die drie renners hebben drie weken bij hun drie verschillende teams op de Sierra Nevada gezeten. Ik ken iemand op de Sierra Nevada en die zei dat zeventig procent van het Tour-peloton daar vertoefde. Ik hoor dat ze beiden vliegen", zegt hij over Vingegaard en Pogacar.

"Jonas heeft zijn beste cijfers ooit. Tadej is dicht bij zijn beste vorm ooit. Ik denk dat het tussen hen dichter bij elkaar gaat liggen dan in de Tour de France van vorig jaar. We willen een geweldig gevecht zien tussen Jonas en Tadej. Als alles volgens plan verloopt, is Remco Evenepoel de grootste kandidaat voor de derde plaats in de Tour." Zo schetst Bruyneel de krachtsverhoudingen.

Duimen dat Tour-favorieten niet vallen

Het is wel duimen dat geen valpartijen nog roet in het eten gooien. "Er gebeurt altijd wel iets met één van de vijf-zes grootste favorieten voor de Tour. We hopen dat er niets gebeurt met één van de grootste namen, maar het is nog lang tot de Tour-start."