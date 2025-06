Hij kon mee met Pogacar en Vingegaard: is Mathieu van der Poel in absolute topvorm?

Wat een spektakel in de laatste vijf kilometer van de Dauphiné vandaag. Ook Mathieu van der Poel zorgde mee voor de show.

In de laatste vijf kilometer van de eerste etappe van het Criterium du Dauphiné Libéré kregen we zowaar een leidersgroepje van vijf, met daarbij Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

De vier hielden het nipt vol tot aan de finish en sprintten voor de zege. Van der Poel zette aan, maar uiteindelijk was het wereldkampioen Tadej Pogacar die de snelste was en de etappe won. Hij pakte ook de nodige bonificatieseconden op zijn voornaamste concurrenten.

Mathieu van der Poel was blij dat hij met die grote mannen mee kon rijden. “Ik was op pad met een paar renners uit een andere gewichtsklasse”, lacht Van der Poel bij Sporza. “Ik ben wel blij dat ik met die renners naar de streep kan rijden vandaag. Verliezen is altijd een beetje balen, maar ik probeer vooral het positieve mee te nemen.”

Mathieu van der Poel blij met etappe, ondanks zege van Pogacar

De klim was lastiger dan Van der Poel gedacht had. Het duurde vooral veel langer dan hij had ingeschat. “Ik zat echt op de limiet. Ik merkte dat ik niet zo goed herstelde van de inspanningen als ik gewoon ben. Ik zag het peloton komen, dus ik moest van ver beginnen. Ik had de benen niet om het te houden, maar ik ben wel tevreden met deze finale.”

De vorm is dus bijlange nog niet wat ze moet zijn, maar er is nog tijd richting de Tour de France. “Uiteraard had ik graag gewonnen, maar ik denk dat ik vooral tevreden mag zijn. Hier had ik vooraf voor getekend”, besluit hij.