Michel Wuyts is heel zeker van zijn stuk: "Op dat vlak blaast Van Aert Van der Poel helemaal weg"

De rivaliteit tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel blijft nog altijd heel groot. Toch is de Nederlander zo goed als altijd de beste, behalve op één terrein.

Mathieu van der Poel heeft de afgelopen jaren indrukwekkende prestaties neergezet en wist in meerdere grote wedstrijden Wout van Aert te verslaan. In 2023 en 2024 domineerde hij vooral de klassiekers, waarbij hij onder andere de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam schreef.

Zijn explosieve kracht en tactisch inzicht maakten hem een geduchte tegenstander voor Van Aert, die ondanks sterke prestaties vaak net tekortkwam. Dat was in de winter al zo in het veld en werd ook dit voorjaar meer dan ooit duidelijk.

Zonder twijfel is Van der Poel dan ook de betere van de twee geworden, al geldt dat eigenlijk enkel voor de eendagskoersen en het veldrijden. In de grote rondes doet Van Aert het veel beter dan de Nederlander.

Wout van Aert dicht bij het onmogelijke

Zeker in de Tour de France is dat het geval. “De instelling waarmee Van Aert aan de Tour begint zorgt ervoor dat hij Van der Poel op dat vlak wegblaast”, zegt Michel Wuyts in de Tourspecial van Wielerrevue.

“De Van Aert in de Tour van 2022 was een van de beste renners die ik ooit gezien heb. Ik denk niet dat Van der Poel zin heeft in zo'n onderneming. Wat Van Aert in 2022 liet zien zat dicht tegen het onmogelijke aan.”

Het lijstje was ongelofelijk. “Drie ritzeges pakken. Elke dag in de aanval voor de groene trui en ook nog eens meer dan je werk doen bergop voor Vingegaard. Je zou toen bijna gesmeekt hebben: doe eens een dag niks!”, besluit de wielercommentator.