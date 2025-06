"Visma moet het begrijpen": zelfs in het eigen Denemarken grote twijfel aan Jonas Vingegaard

De Tour de France komt met rasse schreden dichterbij. Iedereen verwacht zich aan een duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar pakte vorig jaar de eindzege in de Tour de France. Hij had een ruime voorsprong op Jonas Vingegaard, al was het al een succes dat de Deen aan de start verscheen na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Bij Visma Lease a Bike zijn ze ervan overtuigd dat Vingegaard Pogacar dit jaar in de vernieling kan rijden, omdat hij een veel betere voorbereiding had dan vorig jaar. Al geloven ze dat zelfs in Denemarken niet, als we Bjarne Riis mogen geloven.

Het zal allemaal niet zo spannend worden als iedereen wel denkt. “Jonas was sterk toen hij in 2023 de Tour won. Maar dat is niet genoeg om Pogacar te verslaan zoals hij nu is”, vertelt Riis die in 1996 de Tour won aan BT.

Pogacar kan de Tour de France niet verliezen

De kaarten liggen volgens hem totaal anders, vooral omdat zijn tegenstander veel beter geworden is. “Hij zit in een compleet andere positie dan toen en Visma moet dat begrijpen. Pogacar heeft zich enorm ontwikkeld en verbeterd.”

Riis is overtuigd dat Vingegaard een goede Tour de France zal rijden. “Maar of hij genoeg progressie heeft geboekt ten opzichte van Pogacar twee jaar geleden is de vraag.”

Niemand lijkt in staat de Sloveen te kloppen. “Vorig jaar hoefde Pogacar alleen maar te verdedigen en stond hij op geen enkel moment onder druk. Alleen de dag dat Jonas zijn etappe won, maar Pogacar maakte zelf een fout. Hij verloor geen tijd”, besluit Riis.