Indrukwekkend, maar Remco Evenepoel zit met een ongelofelijk probleem

De eerste etappe van de Dauphiné leverde het nodige spektakel op. Ook Remco Evenepoel liet zich zien in de finale.

Jonas Vingegaard opende de debatten op goed vijf kilometer van het einde. Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en uiteindelijk ook Remco Evenepoel sloten nog aan.

Indrukwekkend was het dat Evenepoel nog bij de koplopers geraakte, want op het moment van de aanval van Vingegaard zat hij niet goed gepositioneerd in het peloton.

“Hij zat niet op de goede plek op dat klimmetje, maar hoe hard hij dat gat dichtreed... Dat was echt indrukwekkend”, zegt ex-renner Thijs Zonneveld in de podcast In De Waaier. De Nederlander maakt zich duidelijk zorgen over onze landgenoot. “Dit gaat tijdens de Tour ook een probleem worden, die positionering.”

Positionering van Evenepoel is groot probleem

De reden is duidelijk. “Zijn ploeg is net wat minder dan die hele grote ploegen, dan gaan ze in de Tour problemen hebben om hem goed te positioneren. Ook omdat ze voor een deel voor de sprinttrein rijden.”

Het verschil is voor Zonneveld heel erg duidelijk met de andere toprenners. “Hij zal zich vaak zelf moeten positioneren, en daar is hij niet zo goed in als Pogacar en Vingegaard”, besluit Zonneveld.