🎥 Ex-winnaar grote ronde verdedigt zogezegde schuldige en zegt of Van der Poel dan gedeclasseerd moest worden of niet

Mathieu van der Poel heeft een dag achter de rug met aardig wat incidentjes aan het einde. Dat hoort nu eenmaal bij een echte massasprint.

Op zijn YouTube-kanaal analyseert Chris Horner, de Vueltawinnaar van 2013, wat gebeurde in de kilometer tussen 1,5 kilometer voor de finish en de laatste vijfhonderd meter in Dauphiné-rit 2. "Mathieu van der Poel probeert in het wiel van Jonathan Milan te geraken en moet de strijd aangaan met Paul Pinhoët van Groupama-FDJ. Hij geeft een schouderduw aan Paul Pinhoët."

Het is het begin van een groot gevecht, want Pinhoët doet ook wat terug. "Pinhoët houdt Van der Poel fantastisch af. Zijn ploegmaat Russo neemt hem op sleeptouw, Pinhoët heeft dus het recht om in deze positie te zitten. Het wordt interessant als ook Paret-Peintre in hun richting opschuift." Nochtans is diens ploeg Decathlon AG2R ondertussen op links een treintje aan het opzetten.

Van der Poel versnelt na even terug te zakken

"Van der Poel moet even terugzakken, omdat hij weet dat hij het gevecht voor het wiel van Milan op dat moment verliest. Hij versnelt daarna op rechts om Pinhoët voorbij te gaan. Dan gaan ze nog wat meer kwakjes uitdelen en Van der Poel lijkt de strijd te winnen. Onder de vod wordt het dan een driestrijd tussen Jeannière, Van der Poel en Pinhoët."

"Na er vijfhonderd meter voor te vechten wint Van der Poel de strijd om het wiel van Milan", stelt Horner vast. Pinhoët is voor zijn acties ten opzichte van Van der Poel gedeclasseerd en daar is best wat onbegrip over. Ook Horner neemt het op voor Pinhoët. "Ik vind niet dat het zijn fout is." Horner zag wel dat Van der Poel met geweldige manoeuvres een val kon vermijden.

Niemand moest gedeclasseerd worden, ook Van der Poel niet

"Pinhoët had zijn ploegmaat Russo voor zich en won het initiële gevecht", meent Horner. "Daarna kwam Van der Poel terug langs de kant van de baan. Als je iemand wilde declasseren: Van der Poel is degene die de richting van Pinhoët op kwam. Maar ik vind niet dat iemand gedeclasseerd moest worden. Dat is hoe je die posities wint achter iemand als Milan."