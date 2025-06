Hoe hoog leg je de lat? De Cauwer en Bakelants zeggen wanneer de Tour van Wout van Aert geslaagd is

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Momenteel wordt de Dauphiné gereden. De meeste ogen van de wielerliefhebbers zijn echter al volledig op de Tour de France gericht. Wout van Aert begon met zorgen aan zijn avontuur in de Giro d'Italia, maar groeide tijdens de Italiaanse rittenkoers en won uiteindelijk een mooie etappe.

Hij deed ook meer dan het nodige ploegwerk, waardoor hij Olav Kooij aan twee ritzeges hielp en Simon Yates de eindzege schonk.

Tussen de Giro en de start van de Tour de France rijdt Wout van Aert enkel nog het Belgisch kampioenschap. Het zal dan ook niet simpel zijn om in te schatten hoe sterk hij aan Le Grand Départ komt.

De verwachtingen voor de Ronde van Frankrijk zijn echter zoals dat altijd het geval is met Wout van Aert ontzettend groot in ons land.In de Tourspecial van Procycling is José De Cauwer heel er duidelijk wat er moet gebeuren om van een geslaagde Tour de France voor Wout van Aert te spreken.

Met één ritzege is de Tour de France van Wout van Aert geslaagd

“Simpel, met één ritwinst is het al fantastisch. Wout heeft ons eerder ferm verwend met die straffe drie op een rij in 2021: bergetappe, tijdrit en massasprint”, vertelt hij.

Iets wat Jan Bakelants alleen maar kan beamen. “De Tour is geslaagd wanneer Wout minstens één etappe wint, de Tour is een beetje een flop wanneer hij geen rit wint. Ik wil graag de onnavolgbare José citeren met een quote: 'Win maar eens een Touretappe.'”