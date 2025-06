Is Team Visma de grote favoriet voor de tijdrit? Dit denkt Niermann ervan

Ivan Romeo zorgde voor de verrassing in de Dauphiné. Hij is de nieuwe leider in de algemene rangschikking.

Ivan Romeo forceerde met een late aanval de dubbel in de etappe van dinsdag in het Criterium du Dauphiné. Het leverde hem de etappezege en de gele leiderstrui op.

Kopman Jonas Vingegaard van Visma Lease a Bike kruiste de finish samen met alle andere favorieten in het peloton. Hij staat nu op een elfde plek in de algemene klassering.

“Het was een pittige dag, met hoge temperaturen. Een sterke kopgroep vormde zich en die bleef uiteindelijk vooruit. Dat is nooit helemaal ideaal natuurlijk, maar de situatie in het algemeen klassement is nog altijd prima”, aldus ploegleider Grischa Niermann op de website.

Welke verwachtingen heeft Team Visma in de tijdrit?

Vandaag staat een tijdrit van zeventien kilometer op de agenda. Het gaat om overwegend vlakke wegen, maar halverwege zit een korte, maar steile klim in het parcours opgenomen.

“We hebben met Jonas en Matteo twee goede tijdrijders in de ploeg, maar we zijn morgen niet de favoriet. Ik hoop dat we een sterke tijdrit rijden en dan gaan we zien hoe de uitgangssituatie is richting de dagen die dan volgen”, besluit hij.