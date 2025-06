Remco Evenepoel draagt overwinning op aan Patrick Lefevere: "Voor zijn hele loopbaan"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel won de tijdrit in de Dauphiné. De ritzege kreeg een gouden randje, omdat het de 1.000ste was voor QuickStep.

Remco Evenepoel deed minder dan 21 minuten over een tijdrit van 17 kilometer, met een korte klim in. Een zware beproeving, die hem deed terugdenken aan de Tour van vorig jaar, zo vertelde onze landgenoot in het flashinterview.

“Ik wilde zo snel mogelijk gaan tot dat tussenpunt”, verklapte Evenepoel zijn wedstrijdplan. “En dan daarna een steady tempo aanhouden tot aan de finish.”

Evenepoel kon zijn tegenstanders pijn doen en hij wist perfect hoe. “Mijn voordeel was dat het tegenwind was, want op die manier kon ik mijn aerodynamische positie als voordeel gebruiken en de power die ik vanuit die positie kan leveren aan kan spreken. Het bleek het perfecte plan.”

Dat het nummer 1.000 was voor QuickStep maakte het nog zoveel mooier. “Deze zege is er één voor Patrick (Lefevere, red.) en alles wat hij voor de ploeg heeft gedaan in zijn loopbaan.”

Evenepoel was ook blij met de tijdwinst op Vingegaard en Pogacar. “Ik zag de verschillen net toen ik op de rollers zat. Van tevoren focuste ik op mijn tijdrit en dan zouden we wel zien waar dat me in het klassement zou brengen”, besluit Evenepoel die de gele trui ook pakte.