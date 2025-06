Tim Merlier verrast ondanks etappezege in 2021: "Eigenlijk voel ik me geen ritwinnaar in de Tour"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier is één van de snelste mannen van het peloton. En dit jaar zien we de spurtbom van Soudal-QuickStep ook in de Tour de France.

In 2021 nam Tim Merlier, toen hij nog voor Alpecin-Fenix reed, al eens deel aan de Tour de France. Hij won toen de derde etappe. Tijdens de negende etappe stapte hij al af.

“Ik heb toen niet stilgestaan bij wat de Tour was”, zegt Merlier aan Het Nieuwsblad. “Eigenlijk voel ik me ook nog geen ritwinnaar in de Tour.” Daarmee verwijst hij naar de valpartij van Peter Sagan en Caleb Ewan in de etappe die hij won.

Dit jaar is Merlier er weer bij in de Ronde van Frankrijk. Ook nu zal het schipperen worden tussen ritzeges pakken en de Tour uitrijden of niet.

“Of ik deze keer absoluut wil uitrijden? Als ik moet kiezen tussen Parijs halen zonder ritzege of twee ritten winnen en moeten opgeven, dan kies ik voor de ritzeges”, is hij heel erg duidelijk.

Ronde van drie weken is geen probleem voor Merlier

In 2022 reed hij de Vuelta helemaal uit, maar pakte hij geen ritzege. “En dat gaf me weinig voldoening. Maar laat het duidelijk zijn: ik wil Parijs halen.”

Al is de Tour nog een ander paar mouwen. “Door in het verleden Vuelta en Giro uit te rijden ben ik al van de stempel af dat drie weken te lang zijn voor mij. Maar in de Tour ligt het niveau toch nog een pakje hoger”, besluit Merlier.