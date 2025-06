Alleen zij twee weten het op dat moment: uitspraak Remco Evenepoel brengt hem en Mathieu van der Poel aan het lachen

Wat een heerlijk moment was dat: Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel, samen aan het lachen. Terwijl de hele wielerwereld niet wist wat er aan de hand was, wisten zij dat natuurlijk wel.

Sporza, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad hebben het moment gespot waarop Mathieu van der Poel Remco Evenepoel kwam begroeten. Die laatste was toen aan de hotspot nog aan het losrijden. Het was nog wachten op het moment dat zijn tijdritzege en het veroveren van de gele trui in de Dauphiné officieel bekrachtigd zouden worden.

De twee grote kampioenen gaven elkaar een stevige handshake. Remco Evenepoel bereidde zich dus stilaan voor om zijn gewone trui van Soudal Quick-Step in te ruilen voor de gele trui en Mathieu van der Poel had natuurlijk zijn groene trui nog aan. Plots was het lachen geblazen, want Evenepoel zorgde voor hilariteit tussen hen beiden.

Knipoog van Remco naar de weddenschap

"Ik heb u gepakt. Ik heb 1'01" voor op u. Ik pak u op de meet hé", moest Evenepoel lachen. Ook bij Van der Poel verscheen er een glimlach op het gezicht. Die uitspraken waren natuurlijk een verwijzing naar de weddenschap die ze hadden afgesloten. Later deed Mathieu uit de doeken dat hij gewed had dat hij binnen de minuut van Remco zou eindigen.

Dat hij zo dicht in de buurt kwam, zegt ook veel over de knappe tijdritprestatie van Van der Poel. Dat vond Evenepoel ook. "Sterk, hé", zei Evenepoel aan de Nederlander, wat hij uiteraard wel ernstig meende. Zeker aangezien Evenepoel zo zwaar uitpakte. Van der Poel is aan een reeks met allemaal ereplaatsen of overwinningen bezig.

Geel kan ook voor Van der Poel nog

Door zijn fraaie zesde plaats in de tijdrit komt Van der Poel ook weer dichter in het algemene klassement. Het is ook voor hem weer mogelijk om een gooi te doen naar geel, al zal dat dan wel voor het weekend moeten gebeuren.