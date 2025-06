Jonas Vingegaard laat nu wel persoonlijkheid zien en roept eigen ploeg en die van concurrent streng tot de orde

Er wordt al eens meewarig over gedaan, maar Jonas Vingegaard heeft wel degelijk persoonlijkheid. Dat laat hij zien met zijn mening over een eerder voorval in de Dauphiné.

Vingegaard krijgt al eens het verwijt om op een vrij anonieme en oppervlakkige manier door het peloton te rijden. Als er bepaalde statements gemaakt moeten worden vanuit het peloton, zou hij dat overlaten aan de andere grote namen en zichzelf niet te veel moeien. Deze keer toont hij het tegendeel en spreekt hij zich wel uit over een kwestie.

Vingegaard is in de Dauphiné de kopman van Visma-Lease a Bike en dat betekent dat de Nederlandse formatie opnieuw concurreert met Team UAE van Tadej Pogacar. Alleen moet dat niet te ver gaan. Dat was volgens de jury in de tweede rit wel het geval: Visma-renner Hagenes en UAE-renner Politt kregen er allebei een gele kaart voor.

Renners van Visma en UAE krijgen geel

Ze deinsden er niet voor terug om wat ellebogenwerk te gebruiken om toch maar op kop te rijden in de aanloop naar een bocht. De Deense zender TV2 polste bij Vingegaard en die nam een duidelijk standpunt in. "Ik vind het onnodig, zowel van hen als van ons. Er zijn twee gele kaarten uitgedeeld, dat is in principe terecht", is zijn oordeel.

🚴🇫🇷 | De rivaliteit tussen Visma | Lease a Bike en Team UAE Emirates leeft weer op! Het is even duwen en trekken voorin. 😳



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/4CGQ1KpLnT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 9, 2025

Zijn ploegleider Niermann heeft het moeilijker met de gele kaart die Hagenes kreeg, maar Vingegaard vindt dus dat er geen onnodig risico genomen moet worden. Dat moment is binnen Visma-Lease a Bike toch nog even besproken. "Sommige ploegmaats waren erg enthousiast om op kop te rijden, ik zei hen om het soms rustig aan te doen."

Duidelijke boodschap van Vingegaard

De boodschap van de kopman zal wel aangekomen zijn. Vingegaard benadrukt dat het nog steeds belangrijk is om vooraan te rijden maar dat ze dat ook moeten doen op een manier die hen veilig aan de finish kan brengen.