"Het was echt gek": Remco Evenepoel komt dan toch met een verklaring nadat hij door het ijs zakt in Dauphiné

Remco Evenepoel heeft zijn gele leiderstrui niet kunnen vasthouden in de eerste bergetappe van de Dauphiné. Er stond geen maat op Tadej Pogacar.

Evenepoel wou eerst niet reageren, maar nadat hij zich verfrist had deed hij dat dan toch. “Op de voorlaatste klim voelde ik me nog supergoed, maar op de slotklim was ik denk ik net niet genoeg hersteld”, vertelt onze landgenoot bij Sporza.

Het werd een gekke etappe. “Ze begonnen dan aan die klim alsof de finish twee kilometer verder lag. Het was echt gek. Maar Pogacar was gewoon weer superieur. Hij toont wie de beste renner van de wereld is.”

De achterstand van Evenepoel bedroeg bijna 2 minuten. “Voor een klim van maar acht kilometer zijn het echt wel grote verschillen. Ik denk dat UAE perfect wist wat het vandaag wilde doen, en dat is goed uitgedraaid.”

Evenepoel vindt geen reden voor mindere dag in Dauphiné

Naar oorzaken zoeken is moeilijk, zo moest Evenepoel toegeven. “Misschien waren het de naweeën van de val, was het gevoel wat slechter, of had ik gewoon een mindere dag. Dat kan ook gebeuren. Het was vandaag echt heel explosief. Ik voelde meteen toen ze aangingen dat het moeilijk ging worden. Ook Vingegaard viel wat stil, maar ik nog meer”, besloot onze landgenoot.

Van paniek is er echter geen sprake. Morgen is er een nieuwe dag en dan is het hopen op andere benen. Bovendien miste Evenepoel ook zijn ploegmaat Louis Vervaeke die met een sleutelbeenbreuk moest opgeven in deze Dauphiné.