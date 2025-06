Remco Evenepoel moet heel goed opletten: "Dat kan niet, daarvoor word ik niet betaald"

Tadej Pogacar is en blijft de grote concurrent van alles en iedereen. Dat geldt ook voor Remco Evenepoel die hem maar graag wil kloppen.

Allen tegen één, dat verhaal mogen we deze zomer wellicht verwachten in de Tour de France. Tadej Pogacar is de te kloppen man als regerende winnaar in de Ronde van Frankrijk.

Nochtans kijken heel wat renners enorm op naar wat de Sloveen allemaal presteert. Dat is zo bij nobele onbekenden in het peloton, maar ook bij onze landgenoot Remco Evenepoel.

“Tadej is iemand die me erg inspireert. Ik moet niet vergeten dat hij een rivaal is die ik in de koers moet proberen te verslaan”, vertelt Evenepoel in de Tourspecial van Wielerrevue.

“Dat kan niet als je iemand alleen maar bewondert. De ploeg betaalt me om Pogacar te verslaan en ze helpen mij om zo goed mogelijk aan de start te staan van de Tour.”

Evenepoel kijkt enorm op naar Pogacar

Pogacar doorgronden is niet aan Evenepoel besteed. “Ik zal niet zeggen dat ik een analyse maak van hem, zo slim ben ik niet, maar ik wil wel weten hoe hij koerst en ik probeer zijn stijl te doorgronden.”

Evenepoel kijk vooral in eigen boezem. “Ik moet vooral de beste versie van mezelf zijn. Dat is het enige waar ik controle over heb namelijk. Alleen dan kun je Pogacar verslaan. Sinds Merckx is er niet meer zo'n renner geweest.”