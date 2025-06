Hoe gaat Remco Evenepoel om met frustraties in de Dauphiné? Tom Steels houdt krachtig betoog en neemt het voor hem op

Er beginnen toch wel enkele irritaties te spelen bij Remco Evenepoel. Tom Steels zweert dat die wel snel weer richting de achtergrond verdwijnen.

Voor de tweede dag op rij heeft Remco Evenepoel behoorlijk veel tijd verloren in de Dauphiné ten opzichte van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Zelfs Florian Lipowitz was opnieuw de betere van de Belg. Ploegleider Tom Steels geeft toe dat er werk aan de winkel is. Hij stelt voor om gewoon rustig verder te werken. Niet panikeren dus.

Panikeren doet Remco Evenepoel ook niet, maar hij begint zich wel te irriteren. VTM NIEUWS zag dat hij zich ergerde aan bepaalde renners en was ook even kwaad aan de aankomst. Evenepoel reed vervolgens weer weg, om de pers pas op een later moment te woord te staan. Dat was misschien wel verstandig gedaan van Evenepoel.

Steels prijst winnaarsmentaliteit Evenepoel

Er zal wel een bepaalde ontgoocheling zijn in de huidige resultaten. Is het voor hem dan het moeilijkste om geen tijd te verspillen in die irritaties? "Neen, ik denk dat vooral de winnaarsmentaliteit is, hé", reageert Tom Steels bij de commerciële omroep. "Dat zijn momentopnames. Toen ik hem in de bus zag, was hij al een heel stuk rustiger."

Steels vindt niet dat hier te zwaar aan getild moet worden. Integendeel: de kunst bestaat erin om iets negatiefs te kunnen ombuigen in positieve dingen. "Da's de winnaarsmentaliteit. Je moet uit die momenten leren, maar hij doet dat. Hij doet dat perfect. Morgen gaat hij er weer voor. Daar moet je weinig of geen conclusies aan vastknopen."

Weer zelfde verhaal bij Evenepoel

Remco Evenepoel heeft uiteindelijk dus ook wel zijn analyse gegeven over zijn prestatie in de zevende etappe van de Dauphiné. Het was grotendeels vergelijkbaar met het verloop van de zesde rit: naar het einde toe liepen de benen leeg.