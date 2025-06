Remco Evenepoel stoort zich aan één ding en moet het plots niet enkel over Pogacar en Vingegaard hebben: "Niet plezant"

Remco Evenepoel moet niet meteen meer in de richting van Pogacar en Vingegaard kijken als het over de concurrentie gaat. Een renner als Florian Lipowitz beconcurreren is al moeilijk genoeg. Dat is niet zozeer wat hem stoort na een week in de Dauphiné.

Na een douche stond Remco Evenepoel Sporza en VTM te woord en gaf hij zijn relaas van de zevende etappe uit de Dauphiné. "Het was een superlastige, pittige rit. De benen liepen wat leeg naarmate we dichter bij de finish kwamen. Het was een beetje hetzelfde verhaal als gisteren." Hij kreeg inderdaad opnieuw een paar minuten aangesmeerd.

Dat is dan ten opzichte van Pogacar en Vingegaard. De ambitie is om dichter bij hen te sluipen, maar dat lijkt voorlopig in de bergen nog niet gelukt. "In vergelijking met vorig jaar sta ik zelf wel verder, maar die mannen hebben natuurlijk ook niet stilgezeten", kan Remco Evenepoel alleen maar concluderen. "Het is momenteel focussen op onszelf."

Evenepoel gebruikt geen excuses

Evenepoel wil ook niet het excuus gebruiken dat het nu 'nog maar' de Dauphiné is. "Het is natuurlijk één van de belangrijkste rittenkoersen." Evenepoel wilde na afloop van de etappe dus wel ruim de tijd nemen, vooraleer zijn analyse te delen met de pers. Vlak na de finish maakte Evenepoel zich ook even boos op een opdringerige fotograaf.

"Als je een volledige inspanning hebt gedaan en iedereen komt op u afgestormd na de aankomst, is dat niet altijd plezant", verwijst hij naar dat moment. Na zijn douche kon Evenepoel wel op een heel rustige en eerlijke manier toegeven op welk vlak hij nog tekortkwam. Dat kwam richting het einde van de slotklim tot uiting. "Het was een beetje stilvallen."

Evenepoel spreekt zich uit over Lipowitz

Ondertussen lijkt niet Evenepoel maar wel Florian Lipowitz op weg naar de derde plaats in het eindklassement. "Dat is natuurlijk heel sterk. Vorig jaar presteerden hier ook mannen als Carlos Rodriguez en Jorgenson. Uiteindelijk eindigden die achter mij in de Tour. Het is mooi wat Lipowitz doet, maar laat ons hopen dat hij nu al op de top van zijn kunnen is."