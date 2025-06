Bakelants is duidelijk over Wout van Aert: "In tegenstelling tot buitenwereld denkt hij daar totaal anders over"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert reed een sterk voorjaar bij elkaar. Toch bleef de grote overwinning waar hij zo op hoopte uit.

Wout van Aert begon 2025 met grote ambities: hij wou schitteren in de klassiekers, zich tonen in de Giro en een belangrijke rol spelen in de Tour de France.

Maar het voorjaar verliep niet zoals gehoopt. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kon hij niet meestrijden voor de overwinning, mede door een valpartij en tactische missers. Zijn vorm leek niet optimaal, en dat vertaalde zich in tegenvallende resultaten.

Toch was er ook licht aan het einde van de tunnel. In de Giro d’Italia wist Van Aert een ritzege te boeken en bewees hij dat hij nog steeds een wereldtopper is. Zijn rol als meesterknecht voor Jonas Vingegaard in de Tour werd steeds duidelijker, en hij richtte zich meer op het ondersteunen van de ploeg dan op eigen succes.

Ondanks de teleurstellingen in het voorjaar blijft Van Aert een renner die altijd terugvecht—en wie weet wat de zomer nog brengt. De vele ereplaatsen van het voorjaar storen hem dan ook helemaal niet.

Jan Bakelants bracht het onderwerp ter sprake bij Van Aert. “Tijdens een koffieritje tussen voorjaar en Giro hadden we het over die ereplaatsen”, vertelt hij in de Tourspecial van Procycling.

En daar kwam een opvallende conclusie uit. “In tegenstelling tot de buitenwereld denkt Wout daar heel positief over. Iedereen taxeert hem op die klassiekers, omdat hij daar zelf ook uitdrukkelijk op focust.”

Hoe Van Aert het bekijkt is best wel bijzonder. “In de trant van: de ultieme zeges zijn de Ronde van Vlaanderen en Roubaix. De realiteit is zijn strijd tegen een uitzonderlijke rennersgeneratie. Waardoor die doelen niet simpel af te vinken zijn.”