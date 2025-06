Dit is de reden waarom Remco Evenepoel plots niet meer met zijn gouden helm rijdt

Het was een opvallend beeld eerder deze week. Plots verscheen Remco Evenepoel in de Dauphiné niet meer met zijn gouden helm aan de start.

Remco Evenepoel staat bekend om zijn iconische gouden helm, een symbool van zijn indrukwekkende prestaties en overwinningen, vooral na zijn dubbele zege op de Olympische Spelen.

Toch verraste hij velen door in de koninginnenrit van het Critérium du Dauphiné niet met zijn kenmerkende helm te rijden, maar met een witte. Dit besluit wekte nieuwsgierigheid, maar de reden achter de keuze was uiteindelijk vrij praktisch.

Evenepoel gaf zelf aan dat het veranderde helmgebruik voornamelijk te maken had met de weersomstandigheden. De Dauphiné, en straks ook de Tour de France, brengt warme en zonovergoten dagen met zich mee.

Remco Evenepoel laat gouden helm aan de kant

In zulke omstandigheden kan een witte helm, die zonlicht beter reflecteert dan een gouden, helpen om het hoofd koeler te houden. Dit betekent dat Evenepoel zijn gouden helm waarschijnlijk maar sporadisch zal dragen in de Tour de France, vooral tijdens etappes waarin de temperaturen hoog oplopen.

De witte helm mag dan misschien minder opvallend zijn, maar het blijft een strategische keuze. Evenepoel is een renner die elk detail optimaliseert, en als hij daardoor beter kan presteren in de hitte, dan is dat een slimme aanpassing. Toch zal hij hopen dat het niet alleen zijn helm is die hem opvalt in de komende weken, maar vooral zijn benen die weer goud waard zijn.