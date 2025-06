Remco Evenepoel geeft dé enige echte reden waarom het deze week veel minder loopt

Vandaag wordt de slotetappe in de Dauphiné gereden. Remco Evenepoel staat op meer dan vier minuten van leider Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel start vandaag al aan de laatste etappe van de Dauphiné. Onze landgenoot denkt dat we vandaag evenveel van hem mogen verwachten als de voorbije twee dagen.

Hij voelt zich goed, maar het komt er alleen niet uit in de finales. Dan moet hij het hoofd buigen voor Pogacar en Vingegaard en ook Lipowitz staat voor hem in de rangschikking.

“Ik herstel goed. Ik voel me altijd goed 's morgens. Het komt er alleen nog niet echt uit in de finales”, laat Evenepoel voor de start weten aan Het Laatste Nieuws.

Hij is zelf ook op zoek naar de reden voor het feit dat het wat minder is en geeft een cruciale factor mee. “Ik ben al een hele week met mijn pollenallergie aan het worstel. Misschien kom ik wat tekort door mijn gebrekkige winter.”

Dat hij ook met Lipowitz moet afrekenen, dat had hij niet verwacht. “Ik verwacht een hevige strijd voor een plekje in de vlucht van de dag. Als ik me goed voel, zal ik wel iets proberen om dichter bij Lipowitz te komen. Of dat dan voor de etappezege zou zijn, dat zien we wel.”

Al is de achterstand met 1 minuut en 50 seconden erg groot. “Dat is veel, hé. Ik ga er gewoon het beste van maken. En deze Dauphiné op een positieve noot proberen af te sluiten”, besluit hij.