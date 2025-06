Jan Bakelants heeft de beste raad voor Remco Evenepoel en doet dat met... André Hazes Junior

De Tour de France komt stapje per stapje dichterbij. Het is uitkijken wat Remco Evenepoel in zijn tweede deelname kan betekenen.

Remco Evenepoel pakte vorig jaar de derde plaats in de Tour de France en het verlangen van onze landgenoot is om dit jaar beter te doen.

Maar of dat mogelijk is, valt nog te bezien. In de Dauphiné werd meer dan eens duidelijk dat Evenepoel toch nog een maatje te klein is in vergelijking met toppers als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Voor Jan Bakelants kan Evenepoel al beter doen door de gele leiderstrui om de schouders te dragen. Dat lukte vorig jaar niet bij zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk.

Remco Evenepoel gaat voor eerste gele trui in de Tour

En de mogelijkheid doet zich zeker voor. “Zijn belangrijkste objectief in de Tour moet zijn om de tijdrit in Caen op dag vijf te winnen en zo het geel te dragen tot de Pyreneeën”, aldus Bakelants in Het Laatste Nieuws.

Want uiteindelijk is Evenepoel in het tijdrijden momenteel de beste van de hele wereld. “Remco is de Pogacar van de tijdritdiscipline. Het verschil met de rest is zodanig groot dat zelfs Pogacar dat niet meer zal kunnen overbruggen. Chapeau.”

Bakelants eindigt zijn betoog dan ook met de beste raad die hij Evenepoel kan geven. “In de eerste negen dagen van de Tour koersen zoals hij deed tijdens de openingsrit van de Dauphiné: elke kans die er zich aandient, grijpen. Om even André Hazes Junior te citeren: ‘Pak alles, wat je kan.’”