Thibau Nys is doodeerlijk en doet boekje open: "Had nu toch wel wat meer verwacht"

Thibau Nys staat vandaag aan de start van de Baloise Belgium Tour. Onze landgenoot bereidt zich voor op de Tour de France.

Het voorjaar van Thibau Nys stond dit keer in het teken van zijn debuut in de Ardennenklassiekers en dat liep naar dan voortreffelijk voor onze landgenoot. Hij eindigde vijfde in Luik-Bastenaken-Luik en werd achtste in de Waalse Pijl.

Hij trok vervolgens op hoogtestage met Lidl-Trek en die kon hij goed verwerken. Toch zit hij op dit moment met een ander gevoel dan hij eigenlijk verwacht had, zo vertelt Nys zelf aan Het Laatste Nieuws.

Thibau Nys gaat voor het klassement in Baloise Belgium Tour

“Ik had wel verwacht om nu al in iets betere vorm te zijn, maar de GP Gippingen (tweede na Powless, red.) was in die zin een positief signaal. Het topgevoel van tijdens de Ardennenklassiekers is er op dit moment nog niet en daar wil ik terug naartoe. Dan praten we over een paar procentjes. Ik heb nog wel even”, sust Nys.

In de Baloise Belgium Tour wil Nys meedoen voor het klassement. Alles lijkt wel te kunnen lukken op papier, al moet hij wel een knalprestatie afleveren in de tijdrit van vrijdag dan.

“Ik heb er de voorbije tijd wat meer aandacht aan besteed dan normaal. Hij staat zeker nog niet op punt, maar toch hoop ik dat het werk al een klein beetje loont. Wat dat concreet moet inhouden? (lacht) Goh, geen idee. Binnen de halve minuut van Ganna blijven zou al heel mooi zijn, denk ik”, besluit Nys.