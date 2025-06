Tim Merlier verrast met uitspraak dat hij voor zijn zoontje Jules geen rit moet winnen in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier trekt deze zomer weer naar de Tour de France. Maar voor kleine Jules moet hij alvast geen ritten winnen.

De ambities van Tim Merlier in de Tour de France zijn duidelijk. Ritten winnen is de bedoeling, liefst de openingsetappe zodat hij minstens één dag in de gele leiderstrui kan rondrijden.

Maar eerst is er nog het Belgisch kampioenschap in Binche. Merlier was al twee keer de beste van het land, maar voor hem mag er zeker nog een nummer drie bij komen.

Voor zoontje Jules, twee jaar oud, is het uiteraard ook leuk om zijn papa op het podium te zien staan. Want vaak hangt er dan nog een extra prijsje aan vast.

Een medaille bijvoorbeeld, zoals zondag in Brussel. Voor één ding moet Merlier alvast niet winnen in de Tour de France, zo heeft de renner zelf mee aan Het Laatste Nieuws.

“Een Crédit Lyonnais-leeuwtje uit de Tour? Mmja, graag. Al heeft hij er al drie van Parijs-Nice, waarvan eentje in zijn bed. En eerlijk: ‘t zijn niet zijn favoriete knuffels”, lacht Merlier.