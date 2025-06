Dit de enige echte reden waarom zelfs Nederlanders helemaal niet dol zijn op Demi Vollering

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering is een steengoede renster. Toch kan ze in ons land en in Nederland op maar heel weinig sympathie rekenen.

Vorig jaar gingen Lotte Kopecky en Demi Vollering bij SD Worx Protime meer dan eens met elkaar in de clinch. Nadat de Nederlandse naar FDJ vertrok wordt er nog vaak met modder over en weer gegooid. Heel wat Belgische wielerliefhebbers moeten niet van Demi Vollering weten en opvallend is dat de Nederlandse ook in eigen land niet bepaald veel sympathie krijgt van haar landgenoten. Roxane Knetemann, dochter van de ondertussen overleden ex-wielrenner Gerrie Knetemann, laat in de zomerspecial van Helden weten waarom Vollering helemaal niet geliefd is. Demi Vollering is niet populair in eigen land “We zien op social media gebeuren dat Demi megageliefd is in het buitenland, maar voor Nederlanders misschien iets te hoog van de toren blaast. Dat past niet helemaal bij de mentaliteit van: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Daarom zijn wij Nederlanders hard voor haar, denk ik”, klinkt het. Al vindt Knetemann dat ook niet eerlijk ten opzichte van Vollering. “Op de momenten dat ze niet won, terwijl ze wel favoriet was, kreeg ze dat om haar oren. En als Demi wel won, dan merkte ik dat we die prestatie in Nederland snel gingen downgraden. Blijkbaar zijn wij een maatschappij geworden waarin het zo werkt.”