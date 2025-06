Jurgen Foré maakt zonder verpinken heel erg duidelijk wat de waarde van het BK op de weg is

In aanloop naar het Belgisch kampioenschap deelt Jurgen Foré, CEO van Soudal-QuickStep, zijn genuanceerde kijk op het belang van deze eendagskoers.

Het BK blijft volgens Foré een wedstrijd die leeft onder de renners: “Wij merken dat een nationaal kampioenschap voor veel renners een erezaak is. Wie wint, is trots op zijn kampioenentrui”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Die fierheid vertaalt zich voor zijn team in extra steun. De ploeg doet met plezier een inspanning voor wie de titel grijpt. Soudal-QuickStep speelt ook in op de uitstraling van kampioenen.

Renners als Remco Evenepoel, Tim Merlier en Ethan Hayter dragen met trots speciale details op fiets, helm en uitrusting die hun status als olympisch, Europees of nationaal kampioen beklemtonen. “We ondersteunen alles wat de motivatie van de renners stimuleert,” aldus Foré.

Eerste rit in de Tour is veel belangrijker dan BK op de weg

Toch plaatst hij de koers in perspectief. Het BK is prestigieus, maar niet het absolute hoofddoel. “Versta me niet verkeerd: wij winnen die koers liever dan dat we die verliezen, maar als ik moet kiezen tussen de eerste rit in de Tour of het BK, is de keuze snel gemaakt.”

De reden is duidelijk: zichtbaarheid. Soudal-QuickStep wordt ondersteund door bedrijven die mikken op internationale branding. Een zege in de Tour betekent veel meer exposure dan een Belgische titel. Voor Foré is dat geen kwestie van gebrek aan ambitie, maar van strategische keuzes in een topsportomgeving waarin elk detail telt.