"Mooiste cadeau": Grote baas van de Vuelta wil perfecte eerbetoon voor 90-jarig bestaan van de rittenkoers

Javier Guillén, directeur van de Ronde van Spanje, droomt van een wielerhoogmis in 2025. Hij hoopt op een rechtstreeks duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Vuelta.

Voor Guillén zou de aanwezigheid van de twee toprenners het perfecte eerbetoon zijn aan het 90-jarig bestaan van de koers. “Een duel tussen Pogacar en Vingegaard zou het mooiste cadeau zijn voor de Vuelta,” zei hij in een interview met de Spaanse sportkrant AS.

De Vuelta start dit jaar uitzonderlijk in Italië en belooft met zijn mix van klassieke cols en nieuwe beklimmingen een spektakel te worden. Guillén gelooft dat Pogacar, die dit jaar de Giro oversloeg, zijn zinnen heeft gezet op een unieke trilogie.

“Pogacar heeft in zijn hoofd om de collectie compleet te maken,” aldus Guillén, verwijzend naar de ambitie van de Sloveen om alle drie de grote rondes te winnen.

Vuelta droomt van duel tussen Pogacar en Vingegaard

Vingegaard heeft zijn deelname al bevestigd, wat de hoop op een legendarisch duel alleen maar aanwakkert. Guillén blijft voorzichtig optimistisch over Pogacar: “Volgens de geruchten is de kans groot dat hij meedoet. Als er één jaar is waarin hij zou kunnen komen, dan is het dit jaar,” verklaarde hij.

Mocht het tot een confrontatie komen, dan wordt het een strijd tussen twee renners die elk al twee keer de Tour wonnen. Voor Guillén zou het niet alleen een sportief hoogtepunt zijn, maar ook een symbolisch moment dat de Vuelta definitief op de wereldkaart zet.