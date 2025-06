Wow! Segaert (3e) ontsnapt als fan met ijsje hem bijna ten val brengt, maar Evenepoel zorgt nog voor pijnlijk moment

Alec Segaert en Remco Evenepoel komen elkaar wel vaker tegen op de kampioenschappen. Zij werden op het podium in Brasschaat vergezeld door Florian Vermeersch.

Vermeersch was 21 seconden sneller dan Segaert in de strijd om de tweede plaats, maar de Lotto-renner was wel betrokken bij enkele opvallende momenten. Segaert was ongeveer een kwartier onderweg toen hij bijna omver gekegeld werd door een overstekende toeschouwer met een ijsje in de hand. De renner kon de man maar net ontwijken.

Gelukkig was een val zo vermeden, maar er volgde wel nog een pijnlijk moment met het einde van de tijdrit in zicht. Segaert werd zonder genade voorbijgereden door Evenepoel. "Dat heb je nooit graag. Er zat anderhalve minuut tussen onze starttijden. Dat is niet heel veel, maar op een vlak parcours had ik toch gehoopt om hem voor te blijven. Ik hoorde aan de tussentijden dat hij naderde. Het is moeilijk om zo iemand af te houden."

Geen genade bij Evenepoel

Zeker als Evenepoel er echt zijn zinnen op heeft gezet om de man voor hem nog in te halen. "Op het einde was het nog een beetje een doel om Alec terug te halen", verklapt Evenepoel zonder omwegen. "Dat heeft mij nog wat doen versnellen." Er was geen genade zoals bij de vrouwen: Lotte Kopecky liet Marthe Goossens nog net voor zich over de lijn bollen.

"Er lag nog een bocht met steentjes. Moest Alec voor mij onderuit gaan en ik ga mee onderuit, dan zou ik het mij misschien achteraf beklagen dat ik hem niet inhaalde. Vandaar dat ik hem wilde terughalen", doet Remco Evenepoel zijn redenering over dat moment uit de doeken. Het is ook de killer in hem die dan naar boven komt.

Vermeersch tweede ondanks val

Vermeersch ging in tegenstelling tot Segaert wel een keer tegen de grond, maar stelde dus wel zijn tweede plek veilig. "Net voor mijn val reed ik lek. Met die lekke band ben ik op de witte lijn gekomen en zo ben ik weggegleden. Ik verloor er enkel tijd mee. Als de normale orde gerespecteerd zou worden, wist ik dat Remco te sterk ging zijn. Ik ben blij met mijn tweede plaats."