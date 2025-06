Dikke domper: podiumklant van Giro moet Tour de France missen wegens ziekte

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Richard Carapaz heeft er een prima Giro d'Italia opzitten. En dus keken velen uit wat hij in de Tour de France zou gaan vermogen. Maar zover gaat het zelfs niet eens komen, want hij zal er niet bij zijn in Lille voor de start van de Tour.

Richard Carapaz zal niet aan de start van de Tour de France verschijnen. Hij heeft in Ecuador een maaginfectie opgelopen en zal daardoor zelfs niet de overstap maken van eigen land naar Frankrijk.

De 32-jarige Ecuadoraan van Education First heeft op de sociale media laten weten dat zijn gezondheid voorgaat en hij dus niet zal rijden in de Tour de France. In de plaats daarvan verandert hij zijn doelen richting de Vuelta.

Na zijn sterke podiumplaats in de Giro dit jaar wil hij mogelijk ook in de Vuelta nog eens schitteren - in 2020 werd hij er al eens tweede na Primoz Roglic.

Gezondheid gaat voor

"We leven allemaal mee met Richard", zegt ploegleider Jonathan Vaughters tegen Sporza. "Hij was in topvorm na de Giro en heeft geweldige waardes gereden op training. Hij heeft veel opgeofferd om op dit niveau te komen, dus dit komt heel ongelukkig."

"Het is geen leuk nieuws, maar mijn gezondheid gaat nu eenmaal voor", reageerde ook Carapaz met de nodige emoties via Instagram. Aan hem om nu rustig te genezen richting Vuelta.