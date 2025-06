Onvermoeibaar beukwerk van Lotte Kopecky levert niet op, AG Insurance-Soudal juicht: Justine Ghekiere kampioene!

Op het BK in Binche heeft Lotte Kopecky heel wat beukwerk verricht. Het was ook nodig om in aanmerking te komen om het BK bij de vrouwen te winnen. Uiteindelijk was het Justine Ghekiere die kon juichen.

Lotte Kopecky is als wereldkampioene altijd topfavoriete op het BK, maar ze is ook telkens op haar eentje aangewezen. Dat betekent dat ze zelf heel wat werk moet opknappen. Ook in de editie van 2025 ging ze al vroeg op kop van het peloton rijden, nadat een ontsnapping tot stand was gekomen. Op twee ronden voor het einde hoorde er ook al een versnelling bij.

Dat was natuurlijk allemaal met het opzet om koploopsters Van De Velde, De Schepper, De Keersmaeker, Truyen, Meert en Nijssen nog terug te pakken. Nadat Van De Velde de rol moest lossen, waren ze nog met vijf voorin. De kansen van Kopecky leken te slinken, maar ze bleef beukwerk verrichten en zo ging de bonus van de leidsters onder de halve minuut.

Het hielp ook dat Kopecky op wat steun kon rekenen van die andere Lotte: Lotte Claes. Op twee kilometer van de finish was de hergroepering een feit! Ghekiere had nog een uitval in huis, Van Eynde van Fenix-Deceuninck sprong met haar mee. Die twee bleven nipt uit de greep van de groep Kopecky. Ghekiere zwierde haar wiel als eerste over de finish: de Belgische titel is voor haar! Van Eynde werd tweede, Moors derde.