UPDATE: Wellens verschalkt Evenepoel met waanzinnige solo en maakt ook Pogacar blij, uitval van Ghekiere nekt Kopecky

Op het BK in Binche heeft Lotte Kopecky heel wat beukwerk verricht. Ze moest in de vrouwenkoers haar meerdere erkennen in Justine Ghekiere. Bij de mannen won Tim Wellens na een solo van maar liefst veertig kilometer aan het eind van een ferme uitputtingsslag.

BK voor vrouwen

Lotte Kopecky is als wereldkampioene altijd topfavoriete op het BK, maar ze is ook telkens op haar eentje aangewezen. Dat betekent dat ze zelf heel wat werk moet opknappen. Ook in de editie van 2025 ging ze al vroeg op kop van het peloton rijden, nadat een ontsnapping tot stand was gekomen. Op twee ronden voor het einde hoorde er ook al een versnelling bij.

Dat was natuurlijk allemaal met het opzet om koploopsters Van De Velde, De Schepper, De Keersmaeker, Truyen, Meert en Nijssen nog terug te pakken. Nadat Van De Velde de rol moest lossen, waren ze nog met vijf voorin. De kansen van Kopecky leken te slinken, maar ze bleef beukwerk verrichten en zo ging de bonus van de leidsters onder de halve minuut.

Het hielp ook dat Kopecky op wat steun kon rekenen van die andere Lotte: Lotte Claes. Op twee kilometer van de finish was de hergroepering een feit! Ghekiere had nog een uitval in huis, Van Eynde van Fenix-Deceuninck sprong met haar mee. Die twee bleven nipt uit de greep van de groep Kopecky. Ghekiere zwierde haar wiel als eerste over de finish: de Belgische titel is voor haar! Van Eynde werd tweede, Moors derde.

Update: BK voor mannen

Door het afhaken van Van Aert miste Visma-Lease a Bike een speerpunt bij de mannen en waren de ogen nog meer gericht op Evenepoel. Die stelde niet teleur en koos verschillende keren voor het offensief. Uiteindelijk leidde dat tot een situatie waarbij er een samensmelting plaatsvond met vroege vluchters en we zo 16 leiders kregen.

Evenepoel maakte zich zelfs even kwaad, maar dit was wel de juiste ontsnapping. De olympische kampioen ging gewoon verder met zijn onophoudelijke sloopwerken. Een De Bondt toonde zich een kat met negen levens. Een kettingprobleem was er uiteindelijk wel te veel aan. Op dat moment was Wellens er al vandoor gegaan.

Met 42 kilometer te gaan plaatste de UAE-man zijn aanval en niemand in het elitegroepje dat het hem mee kon of wilde. Wellens bleek daarna ontzettend sterk, want hij ging maar niet kapot en behield steeds een hele mooie voorsprong. Met het oog op de Tour zal Pogacar knikken dat het goed is. Evenepoel en Philipsen reden nog met hun tweetjes weg, waarna Remco Jasper loste. Plaatsen 2 en 3 dus voor hen, Wellens is de winnaar.