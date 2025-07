De woede-uitbarsting van Pogacar richting Vingegaard: wat zegt de sterke Sloveen er nu nog over?

Als er één ding de generatie van Tadej Pogacar typeert, dan is het dat de renners zo sportief en vriendelijk met elkaar omgaan. Of is het maar schijn?

Na afloop van een eendagskoers of een etappe uit een rittenkoers krijgen we vaak beelden te zien van de toppers die elkaar een hartelijke handshake geven of zelfs uitgebreide, amicale gesprekken voeren. Pogacar en Vingegaard gaan ook altijd op deze manier met elkaar om, hoewel het al enkele jaren elkaars grootste rivalen zijn in de Tour.

Minstens één keertje heeft er toch wat frustratie gespeeld tussen hen. In de negende etappe uit de Tour van 2024 wilden Pogacar en Evenepoel koers maken, maar Vingegaard wilde niet meewerken. Klaarblijkelijk was Pogacar hier boos om. In de trailer van de Netflix-serie is te horen hoe Pogacar 'fuck you, man' roept naar Vingegaard.

Pogacar duidelijk over 'het heetst van de strijd'

Pogacar is hier tijdens zijn mediaverplichtingen in aanloop naar de Tour van 2025 op teruggekomen. "Het is niet netjes om te flippen, maar soms zeg je in het heetst van de strijd iets waar je later spijt van hebt. Ik bedoelde het niet op die manier. Een renner die stress heeft of gefrustreerd is, roept in het peloton wel vaker iets."

Het lijkt Pogacar niet ongezond dat er op een gegeven moment zo'n uiting komt. "Onze ploegen hebben al veel tegen elkaar gestreden. Dan gebeuren er wel eens zo'n dingen, maar we hebben nog altijd heel veel respect voor elkaar." Pogacar zet die verklaring kracht bij door Vingegaard de 'beste klimmer ter wereld' te noemen.

Pogacar verwacht wisselend momentum

Daar reageerde Vingegaard dan weer op. "In het tijdrijden doet hij het de ene keer beter dan ik en de andere keer slechter", zegt Pogacar over zijn concurrent. "In deze Tour zal hij ook op bepaalde momenten de betere renner lijken en op andere momenten zal ik dan weer beter lijken", verwacht de Sloveen dat een wisselend momentum.