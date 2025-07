Mathieu van der Poel heeft wat te zeggen over twee iconische gloriemomenten uit zijn succesvolle carrière

De reeds succesvolle carrière van Mathieu van der Poel kan eigenlijk alleen maar mooier worden. Hij heeft twee van zijn gloriemomenten nog eens aangehaald.

Frankrijk is dol op Van der Poel, onder meer vanwege de band met zijn wijlen grootvader Raymond Poulidor. Ze zagen Van der Poel dus graag komen voor de ploegenpresentatie van de Tour in Lille. Er werd meteen op gewezen dat de Mür-de-Bretagne opnieuw in het parcours zit. "Het is een mooie nieuwe afspraak met de Mûr-de-Bretagne", knikt VDP.

Op die steile muur knalde Van der Poel in 2021 van iedereen weg, om met zes seconden voorsprong op Pogacar en Roglic de tweede etappe te winnen en zo het geel te veroveren. Van der Poel zou meteen zes dagen in die mooie leiderstrui rijden. Op persoonlijk vlak is het veruit de beste passage uit al zijn Tour-deelnames.

Van der Poel kijkt vanuit collectief naar de Tour

Het is ondertussen al meermaals aangehaald dat Van der Poel zich niet enkel op de Mûr-de-Bretagne moet focussen in de editie van 2025. Er zijn verschillende Tourritten die Van der Poel kan winnen. "Er zijn veel kansen in het begin van de eerste week voor onze ploeg", maakt hij er een collectief verhaal van. "We gaan proberen."

Het is hem uiteraard ook niet ontgaan dat de Tour van start gaat in het noorden van Frankrijk. In die regio heeft hij enkele van de grootste successen uit zijn carrière behaald, voornamelijk in de Helleklassieker. "Het was een zeer mooie ervaring om voor de derde keer Parijs-Roubaix te winnen", blikt Mathieu terug op zijn voorjaar.

Motivatie aanwezig bij Van der Poel

In de Tour de France moet hij het deze keer zonder kasseien doen, maar dat kan de vreugde voor een keertje niet temperen. "We zijn gemotiveerd om er een mooie Tour van te maken. De start is ook niet al te ver van mijn thuis."